Огромный пожар произошел в здании общежития и автосервиса в Москве

Пожар произошел в здании, где находятся общежитие и складское помещение, на северо-востоке Москвы. Площадь возгорания на данный момент составляет 2 тыс. кв. м. Об этом сообщает ТАСС .

Информация о пожаре поступила в 13:40. Горела та часть здания, где был расположен автосервис. Вскоре огонь начал перекидываться на другую часть здания, где находится общежитие.

По данным МЧС, 233 человека покинули здание до прибытия пожарно-спасательных подразделений. Информации о пострадавших не поступало.

На данный момент пожар локализован на площади 2 тыс. кв. м. В центральной части горящего склада произошло обрушение на площади 500 кв. м. Пожару присвоили третий из пяти номер сложности.

Для тушения пожара направили около 140 человек личного состава и 48 единиц техники. Экстренные службы отметили, что огонь наиболее интенсивен на крыше. В качестве подмоги на место происшествия направили два пожарных вертолета ГКУ «Московский авиационный центр.

Прокуратура начала проверку из-за пожара на складе на северо-востоке Москвы.