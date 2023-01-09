В Барнауле ночью около ста спасателей тушили торговый центр

К тушению были привлечены 92 сотрудника МЧС и 21 единица техники.
Им удалось локализовать и потушить горение на площади в 500 кв.м.
Погибших и пострадавших нет.
«Спасателям в ходе работы удалось уберечь от огня значительную часть помещений, большое количество материальных ценностей. По уточненным данным на месте происшествия пострадал один из бойцов пожарной охраны», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Алтайскому краю.
Причины возгорания устанавливаются.
Ранее в Барнауле горел популярный гриль-бар.
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