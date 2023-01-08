Посетители барнаульского гриль-бара спешно эвакуировались из-за пожара

Оказалось, что в баре загорелась вытяжка. По прибытию пожарных в помещении стояло плотное задымление. Самостоятельно из здания эвакуировались 35 человек.
По информации регионального ГУ МЧС, пожар был ликвидирован на площади 2 кв.м. Его тушили 12 человек личного состава и три автоцистерны. Пострадавших нет.
Причины произошедшего выясняются.
Отметим, что 7 января спасательные и пожарные службы были на контроле. В Алтайском крае более 160 сотрудников МЧС России обеспечивали безопасность в местах проведения богослужений во время одного из главных православных праздников — Рождества Христова.
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