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Происшествия

Посетители барнаульского гриль-бара спешно эвакуировались из-за пожара

7 января пожарно-спасательные подразделения ликвидировали возгорание на улице Молодежной в гриль-баре «Шашлыкофф». Площадь пожара оказалась небольшой, но посетителям все равно пришлось эвакуироваться.

Пожар. Огонь. Пламя.
Пожар. Огонь. Пламя.
СС0

Оказалось, что в баре загорелась вытяжка. По прибытию пожарных в помещении стояло плотное задымление. Самостоятельно из здания эвакуировались 35 человек.

По информации регионального ГУ МЧС, пожар был ликвидирован на площади 2 кв.м. Его тушили 12 человек личного состава и три автоцистерны. Пострадавших нет.

Причины произошедшего выясняются.

Отметим, что 7 января спасательные и пожарные службы были на контроле. В Алтайском крае более 160 сотрудников МЧС России обеспечивали безопасность в местах проведения богослужений во время одного из главных православных праздников — Рождества Христова.

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