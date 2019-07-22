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Происшествия

Огромный столб дыма поднялся в Барнауле из-за пожара в доме

Очевидцы в соцсетях сообщили, что на Горе в Барнауле горит жилой дом. На месте работают пожарные.

Пожар на ул. Аванесова.
Пожар на ул. Аванесова.
"Инцидент Барнаул"

Пожар произошел на ул. Аванесова, 34, в районе пересечения с переулком Малюкова. Открытым огнем горит крыша деревянного дома.

Пожар на ул. Аванесова.
Пожар на ул. Аванесова.
Barnaul22

По предварительным данным, пострадавших нет. Обстоятельства выясняются.

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