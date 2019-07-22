Огромный столб дыма поднялся в Барнауле из-за пожара в доме

Пожар произошел на ул. Аванесова, 34, в районе пересечения с переулком Малюкова. Открытым огнем горит крыша деревянного дома.
Пожар на ул. Аванесова.
Barnaul22
По предварительным данным, пострадавших нет. Обстоятельства выясняются.
Очевидцы в соцсетях сообщили, что на Горе в Барнауле горит жилой дом. На месте работают пожарные.
Пожар произошел на ул. Аванесова, 34, в районе пересечения с переулком Малюкова. Открытым огнем горит крыша деревянного дома.
По предварительным данным, пострадавших нет. Обстоятельства выясняются.
Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter