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Происшествия

Огромный столб дыма напугал барнаульцев

Утром 27 мая жители Барнаула наблюдали большой столб дыма в районе ул. Звездной. Как рассказали altapress.ru в ГУ МЧС по Алтайскому краю, горело производственное здание.

Пожар на ул. Звездной в Барнауле.
Пожар на ул. Звездной в Барнауле.
vk.com/barneos22

Сообщение о пожаре поступило в 5:47. К прибытию пожарных здание горело открытым огнем, рухнула крыша. В условиях задымления на месте происшествия работали звенья газодымозащитной службы, говорят в МЧС.

Площадь пожара составила около 300 кв м, с огнем боролись около получаса. В результате пожара цех внутри выгорел полностью. В ликвидации пожара задействовали 9 единиц пожарной и специальной техники и 25 человек личного состава противопожарной службы.

Обошлось без пострадавших.

Предварительная причина пожара — нарушение правил монтажа электрооборудования.

Спасатели напоминают, что необходимо обращаться внимание на состояние электропроводки. Ремонт электрических сетей следует доверять только специалистам. Не нужно перегружать электросети и подключать несколько приборов к одной розетке.

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