Огромное небо: изучена «фаллическая траектория» самолета «Победы», который сжег лишнюю тонну керосина

Росавиация завершила расследование авиаинцидента с Boeing 737−800 «Победы», который выполнил ряд маневром над Башкирией, изобразив в воздухе фаллос, пишет «Коммерсантъ».

Маневр Boeing увеличил нагрузку на диспетчеров, когда в том же секторе находилось еще 10 самолетов, а это могло привести к серьезным последствиям.

Совет директоров авиакомпании «Победа» объявил выговор гендиректору лоукостера Андрею Калмыкову. После расследования истории с полетом уволили одного из его заместителей, сообщают РБК и «Ведомости».

Решение приняли из-за ситуации с рейсом Москва — Екатеринбург. Еще 11 ноября пилоты Boeing выбрали необычную траекторию полета, изобразив фаллический символ на радарах.

Росавиация возложила вину на руководство авиакомпании.

В компании говорили, что решение о проведении маневров принимал сам экипаж — вероятно, в поддержку капитана сборной России по футболу Артема Дзюбы, которого отстранили от участия в нескольких матчах сборной после того, как в интернет попало интимное видео с его участием.



Проверкой траектории полета занималась Росавиация. Регулятор заявил, что пилоты лайнера нарушили безопасность полетов, и потребовал наказать руководство «Победы».

Самолет. Авиасообщение. CC0

«Если бы такое произошло в советское время, все руководство не только было бы уволено, все сели бы в тюрьму и надолго, потому что это нарушение безопасности полета. Прописано, есть документ руководящий, Федеральные авиационные правила, правила полета, раньше было НПП — Наставление по производству полетов, и за нарушение грозила не административная, а уголовная ответственность. Я считаю, дело не в том, что легко отделались, а поступили несправедливо. Нашли какого-то стрелочника, зама. Все руководство должно было загреметь», — заявил bfm.ru Алексей Базеев, летчик гражданской авиации.

Росавиация рекомендовала еще отправить отчет о расследовании правоохранителям для применения мер воздействия в отношении персонала.

Футболист не при делах

Но, как выяснилось, звезда российского футбола, скорее всего, отношения к инциденту не имеет вообще.

«11 ноября было заседание в Росавиации по поводу новых правил использования воздушного пространства и готовности. Калмыков выступал неоднократно против того, чтобы их вводить именно с 3 декабря, потому что не готовы карты, а они <"Победа"> летают в наибольшее количество аэропортов, по которым карты не готовы. То есть проблема коснулась в первую очередь этой авиакомпании. <Ее представителей> поэтому не пригласили на это заседание. И тут же 11-го числа появляется в небе эта фигура. Естественно, Росавиация это связала, <решила, может быть>, что это личное оскорбление, и дело там вовсе не в Дзюбе», — поясняет Илья Шатилин, главный редактор портала FrequentFlyers.ru.

Самолет. Авиасообщение. CC0

Предписания Росавиации выполнены — выговор, увольнение зама (причем неизвестно какого).

По мнению эксперта, это просто формальное решение, потому что можно уволить сегодняшним днем, а завтрашним его снова принять на работу, например.

Самолет, в небе пославший всех на три известных буквы, в итоге прибыл в екатеринбургский аэропорт «Кольцово» с опозданием в полчаса. За это время он сжег лишнюю тонну керосина.

Аналогичная ситуация

Похожая ситуация едва не произошла 10 ноября, когда B-737−800 выполнял полет из Москвы в Санкт-Петербург. Тогда авиакомпания представила в единую службу организации воздушного движения (ОрВД) план полета с отклонением от «классических маршрутов».

Согласно его визуализации, самолет в итоге также должен был изобразить фаллический символ. Но все пошло не так, когда диспетчер из-за сложившейся воздушной обстановки дал экипажу команду следовать другой трассой.

Авиаперевозчик «Победа» входит в группу компаний «Аэрофлот».