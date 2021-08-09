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Происшествия

Охранник московской школы предлагал секс ученику

Охранник школы на юго-востоке Москвы отправлял 13-летнему ученику сообщения сексуального характера. Когда мальчик со старшими товарищами пришел на разборки, мужчина стал к ним приставать, пишет «Московский комсомолец».

Ребенок, насилие.
Ребенок, насилие.
unsplash.com

Ночью 26 июля на сотовый телефон семиклассника Николая (все имена изменены) пришло сообщение от охранника его школы, 56-летнего Владимира: мужчина описывал свои сексуальные фантазии.

На следующий день Коля пожаловался своим старшим товарищам, 18-летним Дмитрию и Сергею, и показал сообщение. Оказывается, что похожее СМС пришло и Диме, которого охранник тоже знал. Тогда ребята решили пойти в школу и выяснить у секьюрити, зачем он пишет похабщину.

Владимир для разговора позвал всех троих к себе в каптерку. Когда друзья уселись на диване и стали высказывать свои претензии охраннику, тот неожиданно выключил свет, уселся между ними на диван и стал гладить ребят. Парни убежали из школы.

Друзья все рассказали родителям, и 3 августа все вместе пришли и написали на охранника заявление. 4 августа оперативники нагрянули к охраннику.

В отношении него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 135 УК РФ (развратные действия в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста), решается вопрос об аресте.

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