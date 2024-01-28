Охранники напали и избили журналиста российсского СМИ во время семинара известного блогера

Охранник семинара выкинул корреспондента на улицу в одних носках и отобрал у нее телефон.
Что стало причиной действий охранника, — не уточняется.
Врачи обнаружили у пострадавшей гематому в правой лобно-височной области и ушибы мягких тканей головы, верхних и нижних конечностей.
Предварительно, что Графчикова получила сотрясение мозга, указывает Газета.Ru.
Ведется разбирательство.
Лечение
Ранее блогер Тлиашинова вспомнила, что пыталась вылечить певицу МакSим дистанционно с помощью ритуала.
Несколько тысяч человек просто пожелали выздоровления артистке.
В ноябре прошлого года задержали блогера-миллионника Аяза Шабутдинова. В 2015 году блогер основал бизнес-школу «Like Центр», где проводил тренинги и семинары для начинающих бизнесменов. Вскоре этот проект стал центральным в его деятельности.
На сайте бизнес-школы «Like Центр» называют «центром поддержки и развития предпринимательства».
Стоимость курсов для действующих предпринимателей составляет от 300-400 тыс. рублей в год. VIP-пакет курса «Вселенная инфобизнеса» стоит 1,5 млн рублей.
Как сообщает МВД, предприниматель, "действуя от имени нескольких юридических лиц", обещал научить любого желающего эффективному ведению бизнеса с получением сверхдоходов.
Заявление на инфобизнесмена подали восемь учеников, которые заплатили ему по 5 млн рублей.
Стоимость его якобы уникальных методик по развитию бизнеса доходила до 1 млн рублей. В отношении блогера возбудили уголовное дело о мошенничестве. На следующий день ему предъявили обвинения в совершении восьми преступлений по статье "мошенничество в особо крупном размере".
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