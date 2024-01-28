28 января
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Происшествия

Охранники напали и избили журналиста российсского СМИ во время семинара известного блогера

На журналиста «Известий» Наталью Графчикову напали у входа в здание, где проходил семинар VIP-коуча Инны Тлиашиновой, Telegram-канал издания.

Врач. Медицина.
Врач. Медицина.
CC0

Охранник семинара выкинул корреспондента на улицу в одних носках и отобрал у нее телефон.

Что стало причиной действий охранника, — не уточняется.

Врачи обнаружили у пострадавшей гематому в правой лобно-височной области и ушибы мягких тканей головы, верхних и нижних конечностей.

Предварительно, что Графчикова получила сотрясение мозга, указывает Газета.Ru.

Ведется разбирательство.

Лечение

Ранее блогер Тлиашинова вспомнила, что пыталась вылечить певицу МакSим дистанционно с помощью ритуала.

Несколько тысяч человек просто пожелали выздоровления артистке.

В ноябре прошлого года задержали блогера-миллионника Аяза Шабутдинова. В 2015 году блогер основал бизнес-школу «Like Центр», где проводил тренинги и семинары для начинающих бизнесменов. Вскоре этот проект стал центральным в его деятельности.

На сайте бизнес-школы «Like Центр» называют «центром поддержки и развития предпринимательства».

Стоимость курсов для действующих предпринимателей составляет от 300-400 тыс. рублей в год. VIP-пакет курса «Вселенная инфобизнеса» стоит 1,5 млн рублей.

Как сообщает МВД, предприниматель, "действуя от имени нескольких юридических лиц", обещал научить любого желающего эффективному ведению бизнеса с получением сверхдоходов.

Заявление на инфобизнесмена подали восемь учеников, которые заплатили ему по 5 млн рублей.

Стоимость его якобы уникальных методик по развитию бизнеса доходила до 1 млн рублей. В отношении блогера возбудили уголовное дело о мошенничестве. На следующий день ему предъявили обвинения в совершении восьми преступлений по статье "мошенничество в особо крупном размере".

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость