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Происшествия

Охранники поссорились и устроили смертельную перестрелку на электростанции в Сибири

В Томской области во время перестрелки погиб охранник электростанции нефтеперекачивающей станции (НПС), сообщает региональный СК.

Пистолет. Оружие.
Пистолет. Оружие.
СС0

29 мая на территории подстанции «Раскино» ПАО «ФСК ЕЭС», расположенной в двух километрах от НПС «Раскино», между двумя охранниками ООО ЧОО «Сармат» произошел конфликт.

«На бытовой почве с применением огнестрельного оружия. В результате конфликта одному охраннику причинено огнестрельное ранение руки, у второго огнестрельное ранение головы, повлекшее смерть», — уточнили в ведомстве.

Следователи провели осмотр места происшествия, изъяли охотничье ружье ТОЗ-34 12-го калибра, допрашивают свидетелей. Возбуждено уголовное дело.

Форма охранников ЧОПа.
Форма охранников ЧОПа.
Анна Зайкова, altapress.ru

Как рассказал «Интерфаксу» советник президента «Транснефти», инцидент произошел не на объекте компании, а рядом с НПС.

«По нашим данным, эта вахта находилась на объекте около трех месяцев», — добавил собеседник.

В свою очередь в пресс-службе филиала ПАО «ФСК ЕЭС» («Россети ФСК ЕЭС») — «МЭС Сибири» уточнили, что стрельбу устроили сотрудники частного охранного предприятия.

«Работники „ФСК ЕЭС“ не имеют отношения к происшествию. Участниками события стали сотрудники одного из ЧОП. Компания по этой ситуации сотрудничает с правоохранительными органами», — подчеркнул сотрудник пресс-службы.

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