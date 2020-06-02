Охранники поссорились и устроили смертельную перестрелку на электростанции в Сибири

29 мая на территории подстанции «Раскино» ПАО «ФСК ЕЭС», расположенной в двух километрах от НПС «Раскино», между двумя охранниками ООО ЧОО «Сармат» произошел конфликт.
«На бытовой почве с применением огнестрельного оружия. В результате конфликта одному охраннику причинено огнестрельное ранение руки, у второго огнестрельное ранение головы, повлекшее смерть», — уточнили в ведомстве.
Следователи провели осмотр места происшествия, изъяли охотничье ружье ТОЗ-34 12-го калибра, допрашивают свидетелей. Возбуждено уголовное дело.
Как рассказал «Интерфаксу» советник президента «Транснефти», инцидент произошел не на объекте компании, а рядом с НПС.
«По нашим данным, эта вахта находилась на объекте около трех месяцев», — добавил собеседник.
В свою очередь в пресс-службе филиала ПАО «ФСК ЕЭС» («Россети ФСК ЕЭС») — «МЭС Сибири» уточнили, что стрельбу устроили сотрудники частного охранного предприятия.
«Работники „ФСК ЕЭС“ не имеют отношения к происшествию. Участниками события стали сотрудники одного из ЧОП. Компания по этой ситуации сотрудничает с правоохранительными органами», — подчеркнул сотрудник пресс-службы.