Около барнаульского ТРЦ трое мужчин напали таксиста

По словам очевидцев, нападение произошло в 23:50 около ТРЦ «Волна» (Власихинская, 65). Трое мужчин 40−50 лет напали на таксиста, избили его и ограбили. Добычей грабителей стал автомобильный видеорегистратор. После этого нападавшие скрылись в направлении АЗС «Роснефть».

Подозреваемых в совершении преступления задержали сотрудники полиции.

Ранее сообщалось еще как минимум о двух нападениях в Барнауле за минувшие выходные. В Затоне жестоко избили и ограбили водительницу такси, а на Павловском тракте неизвестные напали на доставщика еды из «Грильницы».