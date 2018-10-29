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Около барнаульского ТРЦ трое мужчин напали таксиста

Поздно вечером 27 октября трое мужчин напали на водителя такси и ограбили его, сообщает паблик «Инцидент Барнаул».

Такси.
Такси.
Анна Зайкова

По словам очевидцев, нападение произошло в 23:50 около ТРЦ «Волна» (Власихинская, 65). Трое мужчин 40−50 лет напали на таксиста, избили его и ограбили. Добычей грабителей стал автомобильный видеорегистратор. После этого нападавшие скрылись в направлении АЗС «Роснефть».

Подозреваемых в совершении преступления задержали сотрудники полиции.

Ранее сообщалось еще как минимум о двух нападениях в Барнауле за минувшие выходные. В Затоне жестоко избили и ограбили водительницу такси, а на Павловском тракте неизвестные напали на доставщика еды из «Грильницы».

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