Читайте нас в соцсетях
29 сентября 11°C
Новости
Вся лента
Происшествия
60

Около 400 человек пострадали от сильнейшего землетрясения и цунами в Индонезии. Видео

На индонезийском острове Сулавеси в результате землетрясения и цунами погибли не менее 30 человек, еще 12 пострадали. По плосдледним сведениям, общее число жертв стихийных бедствий оценивается почтив 400 человек, об этом пишут российские СМИ.

Землетрясение и цунами на острове Сулавеси.
Землетрясение и цунами на острове Сулавеси.
https://regional.kompas.com

По данным телеканала «Дождь», 28 сентября в результате землетрясения и цунами на Сулавеси погибли как минимум 384 человека. По словам представителя управления по ликвидации последствий стихийных бедствий, во время возникновения угрозы цунами 28 сентября «люди занимались своими делами на пляже и не сразу убежали».

Сотни людей на пляже готовились к фестивалю, приуроченному к празднованию годовщины города Палу на острове. Праздник должен был начаться вечером в пятницу. В Палу и Дунгале на острове проживают более 600 тыс. человек. После землетрясения магнитудой 7,5 баллов на остров обрушилось цунами — волны высотой до шести метров.

РИА Новости ранее сообщало, что, по предварительным данным, россиян среди погибших нет. В российском посольстве в Индонезии уточнили, что землетрясение и цунами затронули нетуристический район.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление
Афиша
PDA
Email подписка