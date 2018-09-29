Около 400 человек пострадали от сильнейшего землетрясения и цунами в Индонезии. Видео

По данным телеканала «Дождь», 28 сентября в результате землетрясения и цунами на Сулавеси погибли как минимум 384 человека. По словам представителя управления по ликвидации последствий стихийных бедствий, во время возникновения угрозы цунами 28 сентября «люди занимались своими делами на пляже и не сразу убежали».
Сотни людей на пляже готовились к фестивалю, приуроченному к празднованию годовщины города Палу на острове. Праздник должен был начаться вечером в пятницу. В Палу и Дунгале на острове проживают более 600 тыс. человек. После землетрясения магнитудой 7,5 баллов на остров обрушилось цунами — волны высотой до шести метров.
РИА Новости ранее сообщало, что, по предварительным данным, россиян среди погибших нет. В российском посольстве в Индонезии уточнили, что землетрясение и цунами затронули нетуристический район.