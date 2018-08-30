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1 сентября
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И снова Нибиру: конспирологи обеспокоены землетрясениями в Тихом Океане и связывают их с влиянием «Планеты Икс»

На прошлой неделе на Земле произошло 214 землетрясений. Сторонники конспирологических теорий о конце света связывают это с приближением таинственной планеты Нибиру, пишет vistanews.ru.

Астрономия. Планета. Космос
Астрономия. Планета. Космос
СС0

На острове Новая Каледония в южной части Тихого океана зафиксировали толчки силой в 7 баллов. Они довольно привычны для этих мест. Разрушений на острове и цунами в океане не произошло.

Однако это землетрясение попало в так называемое тихоокеанское Кольцо Огня — дугообразную систему вулканических поясов и подвижек тектонических плит. Существует точка зрения, что землетрясения в этом районе могут усугубить уже имеющиеся тектонические разломы.

Конспирологи опасаются, что из-за приближения Нибиру может произойти серия мощных подземных толчков, которые спровоцируют появление новых тектонических разломов.

Что такое Нибиру?

Существует не признанная наукой теория о планете Нибиру. Якобы ее орбита пересекает Солнечную систему между Марсом и Юпитером раз в 3600 лет. В СМИ таинственную планету часто называют «Планета X».

Откуда взялась легенда о планете Нибиру?

Интересно, что теории о Нибиру и «Планете X» созданы разными людьми, сообщает youtube-канал Utopia Show.

В 1995 году американка Нэнси Лидер создала специальный сайт zetatalk.com, на котором рассказала, что общается с инопланетянами из других звездных систем. Она предсказала, что 27 мая 2003 года наступит Конец света из-за приближения «Планеты X».

А теория о планете Нибуру принадлежит Захарии Ситчину, который утверждает, что эта планета якобы описана в шумерских текстах и на ней живут разумные высокоразвитые существа.

При этом Захария Ситчин отрицает связь Нибиру с «Планетой X». Астрофизики опровергают возможность существования в Солнечной системе планеты Нибиру, а историки указывают на ошибки Ситчина в работе с шумерскими текстами.

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