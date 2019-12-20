Около десяти автомобилей пострадали в массовом ДТП на бийской трассе

Судя по опубликованному видео, в ДТП пострадали около 10 автомобилей. Из них четыре машины — небольшие грузовые авто.
На месте работают сотрудники ДПС.
Информация о пострадавших на данный момент неизвестна.
На бийской трассе между Барнаулом и Косихой произошло массовое ДТП, сообщают в паблике «Инцидент Барнаул».
Судя по опубликованному видео, в ДТП пострадали около 10 автомобилей. Из них четыре машины — небольшие грузовые авто.
На месте работают сотрудники ДПС.
Информация о пострадавших на данный момент неизвестна.
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