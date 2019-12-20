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Происшествия

Около десяти автомобилей пострадали в массовом ДТП на бийской трассе

На бийской трассе между Барнаулом и Косихой произошло массовое ДТП, сообщают в паблике «Инцидент Барнаул».

Массовое ДТП на бийской трассе.
Массовое ДТП на бийской трассе.
Кадр из видео.

Судя по опубликованному видео, в ДТП пострадали около 10 автомобилей. Из них четыре машины — небольшие грузовые авто.

На месте работают сотрудники ДПС.

Информация о пострадавших на данный момент неизвестна.

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