30 октября
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Происшествия

Около московского аэропорта вспыхнул пожар

Рядом с аэропортом Шереметьево на газовой заправке вспыхнул пожар, сообщает Mash.

Около московского аэропорта вспыхнул пожар.
Около московского аэропорта вспыхнул пожар.
Mash

Известно, что рванул резервуар, несколько машин оказались в огне.

По словам очевидцев, было два взрыва. Пострадали два человека.

Пожар локализован на 60 кв. м.

Ранее сообщалось, что в Республике Алтай огонь уничтожил 157 тюков сена.

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