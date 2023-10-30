Около московского аэропорта вспыхнул пожар.

Известно, что рванул резервуар, несколько машин оказались в огне.
По словам очевидцев, было два взрыва. Пострадали два человека.
Пожар локализован на 60 кв. м.
Ранее сообщалось, что в Республике Алтай огонь уничтожил 157 тюков сена.
Рядом с аэропортом Шереметьево на газовой заправке вспыхнул пожар, сообщает Mash.
Известно, что рванул резервуар, несколько машин оказались в огне.
По словам очевидцев, было два взрыва. Пострадали два человека.
Пожар локализован на 60 кв. м.
Ранее сообщалось, что в Республике Алтай огонь уничтожил 157 тюков сена.
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