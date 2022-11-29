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Происшествия

Около 14 тыс. сибиряков остались без отопления и горячей воды в мороз

Около 14 тыс. жителей Новосибирска остались без отопления и горячей воды из-за коммунальной аварии. Особенно жителям не повезло остаться без тепла в мороз. Об этом сообщает «Интерфакс».

Отопление. Тепло. Батареи.
Отопление. Тепло. Батареи.
unsplash.com

Авария произошла на теплосетях в Дзержинском районе Новосибирска 28 ноября. Оказался поврежден трубопровод диаметром 800 мм по улице Королева.

Тепла лишились 93 многоквартирных дома, в которых проживает около 14 тыс. жителей.

А также пять детских садов и четыре медучреждения — в том числе один с круглосуточным пребыванием пациентов. Последний обеспечен обогревателем.

Всего теплоснабжение и горячее водоснабжение отключили в 162 объектах.

Энергетики уже приступили к восстановительным работам. Они планируют закончить 29 ноября в 10:30.

На данный момент температура в Новосибирске опустилась до -26 градусов.

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