Около 14 тыс. сибиряков остались без отопления и горячей воды в мороз

Авария произошла на теплосетях в Дзержинском районе Новосибирска 28 ноября. Оказался поврежден трубопровод диаметром 800 мм по улице Королева.
Тепла лишились 93 многоквартирных дома, в которых проживает около 14 тыс. жителей.
А также пять детских садов и четыре медучреждения — в том числе один с круглосуточным пребыванием пациентов. Последний обеспечен обогревателем.
Всего теплоснабжение и горячее водоснабжение отключили в 162 объектах.
Энергетики уже приступили к восстановительным работам. Они планируют закончить 29 ноября в 10:30.
На данный момент температура в Новосибирске опустилась до -26 градусов.