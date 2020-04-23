Около 20 жилых домов горят в кузбасском поселке Постниково

В Кемеровской области в поселке Постниково горят около 20 домов, огонь пытаются сдержать более сотни пожарных, сообщает « Интерфакс-Сибирь ».

«Горело семь домов, теперь — около 20. Пострадавших и погибших нет. Местные жители помогают пожарным отстаивать свои дома от огня», — рассказали в единой дежурно-диспетчерской службе района.

По данным службы, на месте пожара работают 102 человека и 19 единиц техники. Причина возгорания устанавливается.

Сергей Цивилев приехал в село Постниково , где горят около 20 жилых домов. t. me/tsivilev_live

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев прервал рабочую поездку и направился на место происшествия, сообщает Telegram-канал «Цивилев. Live».

«Всем пострадавшим будет оказана помощь», — сказал Цивелев жителям поселка.

По предварительной информации, огонь уничтожил 10 одноквартирных и 8 двухквартирных домов.

Без жилья остались 36 человек, 13 из них дети. Погорельцев отвезут в Ижморскую школу-интернат психолого-педагогической поддержки, всех обеспечат горячим питанием.

Также 23 апреля три дома загорелись в селе Краснинское, об усилении пожара не сообщают. Между тем, в этот поселок выехали замгубернатора по вопросам безопасности и правопорядка Валерий Догадов и начальник регионального МЧС Алексей Шульгин.

Кроме того, на оба пожара отправились представители Минсоцзащиты.