Омича нашли обезглавленным после жалобы на подброшенные Росгвардией наркотики

В Омской области начата проверка после смерти мужчины, которого нашли обезглавленным на путях после того, как он пожаловался на подброшенные росгвардейцами наркотики, сообщает « Тайга.инфо ».

«26 декабря 2019 года в границах Омска пассажирским поездом смертельно травмирован житель. В ходе первоначальных проверочных мероприятий установлено, что мужчина переходил железнодорожные пути в запрещенном для этого месте, не реагируя на звуковые сигналы, подаваемые машинистом приближающегося поезда», — сообщили в Западно-Сибирском управлении СК РФ на транспорте.

Однако, как сообщил в своем Telegram-канале депутат омского горсовета Дмитрий Петренко, на теле мужчины оказались ровные повреждения, а на месте происшествия не было крови.

Ранее Федорова задержали двое сотрудников Росгвардии по подозрению в распространении наркотиков. На своей странице во «ВКонтакте» мужчина опубликовал видеообращение с рассказом о том, что росгвардецы при обыске подбросили ему свертки с неизвестным веществом.

«Днем мне позвонил адвокат парня, которому предположительно подкинули наркотики. Я попросил документы и назначил встречу на вечер, но встреча не состоялась — парень попросту пропал. Со своим помощником, его отцом и адвокатом мы проследовали в полицию в надежде, что его найдут в ИВС», — рассказал Петренко.

Росгвардия. Анастасия Корягина , altapress.ru

По словам Петренко, правоохранители вели себя странно, но после настойчивых просьб рассказали, что тело Федорова находится на железнодорожных путях.

«Нам удалось осмотреть тело. Четкий разрез по шее и повреждение ноги. Лично меня удивило, что поезд так ровно попал по шее, слишком неправдоподобные увечья для таких обстоятельств», — подчеркнул Петренко.

Он отметил, что следы на снегу поворачивали вдоль путей, и крови практически не было.

«Любой здравомыслящий знает разницу между разрезанием живого и мертвого человека. Из живого артериальная кровь будет бить фонтаном», — заявил Петренко.

Также он уверен, что обыск в квартире Федорова проводился с нарушениями.