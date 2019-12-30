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Происшествия

Омича нашли обезглавленным после жалобы на подброшенные Росгвардией наркотики

В Омской области начата проверка после смерти мужчины, которого нашли обезглавленным на путях после того, как он пожаловался на подброшенные росгвардейцами наркотики, сообщает «Тайга.инфо».

Житель Омска Дмитрий Федоров.
Житель Омска Дмитрий Федоров.
кадр из видео.

«26 декабря 2019 года в границах Омска пассажирским поездом смертельно травмирован житель. В ходе первоначальных проверочных мероприятий установлено, что мужчина переходил железнодорожные пути в запрещенном для этого месте, не реагируя на звуковые сигналы, подаваемые машинистом приближающегося поезда», — сообщили в Западно-Сибирском управлении СК РФ на транспорте.

Однако, как сообщил в своем Telegram-канале депутат омского горсовета Дмитрий Петренко, на теле мужчины оказались ровные повреждения, а на месте происшествия не было крови.

Ранее Федорова задержали двое сотрудников Росгвардии по подозрению в распространении наркотиков. На своей странице во «ВКонтакте» мужчина опубликовал видеообращение с рассказом о том, что росгвардецы при обыске подбросили ему свертки с неизвестным веществом.

«Днем мне позвонил адвокат парня, которому предположительно подкинули наркотики. Я попросил документы и назначил встречу на вечер, но встреча не состоялась — парень попросту пропал. Со своим помощником, его отцом и адвокатом мы проследовали в полицию в надежде, что его найдут в ИВС», — рассказал Петренко.

Росгвардия.
Росгвардия.
Анастасия Корягина, altapress.ru

По словам Петренко, правоохранители вели себя странно, но после настойчивых просьб рассказали, что тело Федорова находится на железнодорожных путях.

«Нам удалось осмотреть тело. Четкий разрез по шее и повреждение ноги. Лично меня удивило, что поезд так ровно попал по шее, слишком неправдоподобные увечья для таких обстоятельств», — подчеркнул Петренко.

Он отметил, что следы на снегу поворачивали вдоль путей, и крови практически не было.

«Любой здравомыслящий знает разницу между разрезанием живого и мертвого человека. Из живого артериальная кровь будет бить фонтаном», — заявил Петренко.

Также он уверен, что обыск в квартире Федорова проводился с нарушениями.

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