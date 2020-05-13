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Происшествия

ОМОН задержал трех человек с оружием в Алтайском крае

Сотрудники подразделения лицензионно-разрешительной работы и барнаульского ОМОН Управления Росгвардии по Алтайскому краю задержали двух человек, которые незаконно хранили оружие и одного, подозреваемого в охоте без разрешения.

Оружие.
Оружие.
rosgvard.ru

Один из них, житель Рубцовска, находился в охотугодьях без разрешения на добычу. У второго в хозяйственной постройке нашли три незаконно хранившихся гладкоствольных охотничьих ружья. Третьего задержали за незаконное хранение двух единиц огнестрельного гладкоствольного оружия и боеприпасов.

Последний также признался, что застрелил косулю. На его пасеке нашли мясо убитого животного.

Всем выписали штрафы, а также решается вопрос о привлечении к уголовной ответственности.

Оружие правонарушителей — охотничий карабин CZ 550, пять незаконно хранившихся гладкоствольных ружей и несколько десятков патронов — изъяли.

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