ОМОН задержал трех человек с оружием в Алтайском крае

Один из них, житель Рубцовска, находился в охотугодьях без разрешения на добычу. У второго в хозяйственной постройке нашли три незаконно хранившихся гладкоствольных охотничьих ружья. Третьего задержали за незаконное хранение двух единиц огнестрельного гладкоствольного оружия и боеприпасов.
Последний также признался, что застрелил косулю. На его пасеке нашли мясо убитого животного.
Всем выписали штрафы, а также решается вопрос о привлечении к уголовной ответственности.
Оружие правонарушителей — охотничий карабин CZ 550, пять незаконно хранившихся гладкоствольных ружей и несколько десятков патронов — изъяли.