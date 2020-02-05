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Происшествия

Омские охотники нашли обглоданное тело пенсионера

В Омской области следователи проводят проверку по факту смерти пенсионера, пропавшего из сельского интерната, сообщает региональный СК.

Волки в Тигирекском заповеднике.
Волки в Тигирекском заповеднике.
Пресс-центр Тигирекского заповедника

О страшной находке в лесу охотники сообщили 4 февраля. На их же спецтехнике (в связи с труднодоступностью местности) следователь выехал на место.

«Отец и сын обнаружили тело неизвестного мужчины в лесном массиве между деревней Малахово и поселком Дачный Омского района. Кожный покров лица до костей поврежден дикими животными», — рассказали в ведомстве.

При осмотре тела предварительно установлено, что это пропавший из Большекулачинского дома-интерната. 73-летний пенсионер ушел 15 ноября 2019 года.

«Злоупотребляющий спиртными напитками мужчина, страдающий рядом хронических заболеваний, пошел искать спиртное, которое он до этого спрятал в лесу, и не вернулся. Мужчина мог заблудиться, поскольку лес вокруг поселка очень густой, в чаще трудно ориентироваться», — отметили в СК.

Назначены судебно-медицинские экспертизы для установления причины смерти мужчины.

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