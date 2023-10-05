"Она ее спасала": как родители девочки, изрезавшей подругу канцелярским ножом, оправдывают дочь

Девочку, которая изрезала своей подруге лицо, шею и руки, направили в психиатрическую больницу. Однако ее отец вину дочери полностью отрицает, сообщает " КП-Новосибирск "

СК Новосибирской области возбудил уголовное дело по статье "покушение на убийство" в отношении 14-летней школьницы.

На суде отец девочки заявил, что она никого не хотела убивать. Он утверждает, что его дочь спасала подругу, которая этим ножом якобы собиралась порезать себя.

Но тогда становится непонятно, почему она бросила ее в лесу и почему пострадавшая вызвала полицию.

13-летняя потерпевшая до сих пор находится в реанимации.

Ранее в Новосибирской области школьница изрезала подругу канцелярским ножом. На прогулке в лесу 14-летняя девочка в ходе конфликта с 13-летней подругой стала наносить ей удары канцелярским ножом.

Пострадавшая отбивалась от ударов, и это спасло ее. Девочку госпитализировали с порезами на лице, шее и голове.