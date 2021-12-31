Онкобольным детям на Новый год «Модный приговор» подарил пустые коробки

Волонтер Российского онкологического научного центра (РОНЦ) им. Блохина Виктория Бирюкова пожаловалась в Instagram , что представители программы «Модный приговор» приехали поздравлять маленьких пациентов центра «пустыми» подарками.

Она рассказала, что приняла участие в выпуске «Модного приговора» на «Первом канале», после чего представители шоу предложили ей передать от программы новогодние подарков онкобольным детям.

Волонтеры обрадовались и стали готовиться к проведению праздничного поздравления, организовав для артистов аппаратуру, музыку, а также взяв расходы на себя.

После поздравлений Деда Мороза и Снегурочки детям передали четыре мешка подарков, но волонтеры обнаружили в них пустые коробки.

«Каково же было мое удивление, точнее сказать — шок, когда в мешках оказались пустые сеты коробок, без подарков детям! Много разных наборов коробок, сложенных по принципу матрешки — одна в другую. И все», — посетовала Бирюкова, назвав инцидент «бесчеловечным» пот отношению к детям, которые борются за свою хрупкую жизнь.

По словам волонтера, ей до сих пор поступают жалобы от родителей, чьим детям были обещаны подарки, а в администрации «Модного приговора» так и не извинились за инцидент, пишет Газета.Ru.

Там сообщили, что подарки были украдены и заявили, что готовят заявление в полицию.