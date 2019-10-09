Онкобольной оставил следы радиации в поезде, прибывшем в Москву из Берлина

Следы радиации в поезде Берлин — Москва оставил онкобольной пассажир. Его личность установлена, сообщил « Интерфаксу » источник в эколого-технологических службах.

Пассажир своевременно предупредил бригаду поезда, что мог оставить в купе и туалете следы радиации. Вагон перед рейсом обработали в Берлине, но полной обработке внутренние помещения не подвергались.

В результате остаточные изотопы были зафиксированы пограничниками на польско-белорусской границе. Угрозы для пассажиров не было. Однако в Москве вагон решено обработать повторно, пишет bfm.ru.

Накануне сообщалось, что в Москву направляется пассажирский поезд из Германии, где в одном из вагонов зафиксировано многократное превышение радиационного фона. Позднее в столичном главке МЧС после замеров заявили об отсутствии угрозы здоровью в прибывшем на Белорусский вокзал поезде из Германии.