Опасный преступник из Барнаула может скрываться под видом обычного таксиста

Полиция в Алтайском крае разыскивает за совершение тяжкого преступления уроженца Барнаула, который может работать водителем такси.

Как сообщили в региональном главке МВД России, в розыск объявлен Орлов Сергей Александрович 1963 года рождения.

Приметы: рост 185−190 сантиметров, среднего телосложения, цвет волос темно-русый с сединой, цвет глаз голубой.

Особых примет нет, одевается по сезону.

«По роду деятельности может работать водителем такси», — добавляют в полиции.

О том, в совершении какого преступления подозревается мужчина, на сообщается.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении данного гражданина, просят сообщить по телефонам: 8−963−536−33−77, 8−963−534−79−99, 8−913−099−27−98, (3852) 397−725 или в ближайший отдел полиции 02.