Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
15 октября 15°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

Опасный преступник из Барнаула может скрываться под видом обычного таксиста

Полиция в Алтайском крае разыскивает за совершение тяжкого преступления уроженца Барнаула, который может работать водителем такси.

Такси.
Такси.
СС0

Как сообщили в региональном главке МВД России, в розыск объявлен Орлов Сергей Александрович 1963 года рождения.

Приметы: рост 185−190 сантиметров, среднего телосложения, цвет волос темно-русый с сединой, цвет глаз голубой.

Особых примет нет, одевается по сезону.

«По роду деятельности может работать водителем такси», — добавляют в полиции.

О том, в совершении какого преступления подозревается мужчина, на сообщается.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении данного гражданина, просят сообщить по телефонам: 8−963−536−33−77, 8−963−534−79−99, 8−913−099−27−98, (3852) 397−725 или в ближайший отдел полиции 02.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость