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Происшествия

Опасный преступник может прятаться среди строителей в Алтайском крае

ГУ МВД по Алтайскому краю объявило в розыск подозреваемого в тяжком преступлении. Уроженец Кузбасса может находиться на крупных строительных объектах, сообщают в пресс-службе ведомства.

Строительство в Барнауле.
Строительство в Барнауле.
Михаил Хаустов

Разыскивается Русанов Роман Гасанович, 1992 года рождения, уроженец Кемеровской области.

Приметы:

  • рост: 175−180 сантиметров,
  • плотное телосложение,
  • волосы темно-русые,
  • глаза карие.
Разыскивается подозреваемый в тяжком преступлении.
Разыскивается подозреваемый в тяжком преступлении.
22.мвд.рф

По роду деятельности может находиться на крупных строительных объектах (подбор разнорабочих).

Граждан, которым что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, просим сообщить по телефонам: 8−963−534−79−99, 8−963−536−33−77, 8−913−099−27−98, 8 (3852) 397−725 или 02.

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