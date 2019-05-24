Опасный преступник может прятаться среди строителей в Алтайском крае

Разыскивается Русанов Роман Гасанович, 1992 года рождения, уроженец Кемеровской области.
Приметы:
- рост: 175−180 сантиметров,
- плотное телосложение,
- волосы темно-русые,
- глаза карие.
Разыскивается подозреваемый в тяжком преступлении.
22.мвд.рф
По роду деятельности может находиться на крупных строительных объектах (подбор разнорабочих).
Граждан, которым что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, просим сообщить по телефонам: 8−963−534−79−99, 8−963−536−33−77, 8−913−099−27−98, 8 (3852) 397−725 или 02.