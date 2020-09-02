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Происшествия

Опасную особенность обнаружили у китайских смартфонов

Дешевые китайские смартфоны Tecno уличили в массовых кражах денег у пользователей.

Вирус. Интернет.
Вирус. Интернет.
Michael Stern, CC BY-SA 2.0, part from original.

Многие телефоны компании Transsion оказались заражены вредоносным программным обеспечением (ПО). С марта по декабрь 2019 года было зафиксировано более 84 тыс. сомнительных транзакций, связанных с приложениями на таких смартфонах.

В основном трафик шпионского ПО выходил из стран Африки и Азии — ЮАР, Эфиопии, Камеруна, Египта, Ганы, Индонезии и Мьянмы, пишет «Росбалт». Житель ЮАР рассказал, что к счету его телефона было подключено несколько платных расширений, которые он не загружал.

Компания Secure-D считает, что мошенническое ПО установил производитель либо продавец. Представитель Transsion в ответ заявил, что некоторые смартфоны действительно были заражены вредоносными программами Triada и xHelper, но по вине «непроверенного поставщика».

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