Оператор автозаправки ответит за взрыв и смерть человека в Новоалтайске

В Алтайском крае оператора заправки обвиняют в нарушении правил безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека и причинение крупного ущерба, сообщает прокуратура региона.

По данным следствия, в августе 2017 года оператор газозаправочной автомобильной станции в Новоалтайске в темное время суток сливал сжиженно-углеводородный газ из автоцистерны в резервуар.

Он не обеспечил непрерывное наблюдение за давлением и уровнем газа. Это привело к тому, что объем газа, слитого из автоцистерны в резервуар, превысил допустимую норму, — отмечают в ведомстве.

В итоге в резервуаре превысилось давление и допустимый уровень газа, что привело к его утечке в атмосферу.

В летнем кафе, которое находилось рядом с заправкой, сначала загорелся мангал, а потом начался серьезный пожар. Возгорание случилось и на территории заправки.

В результате ЧП пострадали четыре человека, один из них скончался в больнице.

Уголовное дело направили в суд.