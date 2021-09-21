21 сентября
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Происшествия

Операторы будут блокировать номера мобильных телефонов заключенных

Телефонные номера, используемые заключенными, будут блокировать сотовые операторы по требованию ФСИН. Соответствующий проект постановления внес Минюст.

Смартфон.
Смартфон.
unsplash.com

«ФСИН России располагает информацией, что средства мобильной связи используются для оказания давления на свидетелей, организации координирования действий членов организованных преступных групп, находящихся на свободе, поставок запрещенных предметов, наркотических средств, а также в экстремистских целях», — приводят слова автором инициативы «Известия».

Эта мера станет продолжением принятого в марте закона об отключении телефонных номеров, используемых заключенными.

Эксперты отнеслись к этой инициативе скептически.

Ведь мошенник может использовать программу подмены номеров, когда отображаться у абонентов будут произвольные номера, пишет ura.ru.

«В этой ситуации проще было бы физически изъять все телефоны, — заявил изданию эксперт по информационной безопасности компании CISCO Systems Алексей Лукацкий.

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