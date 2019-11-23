Губернатор Алтайского края Виктор Томенко направил в город Яровое, где 20 ноября был введен режим ЧС в связи с неудовлетворительном прохождением отопительного сезона, оперативную группу министров. На месте они должна разобраться в ситуации и принять все необходимые меры по ликвидации ЧС.

Возглавляет опергруппу заместитель председателя краевого правительства по делам ЧС Игорь Степаненко. Также в ее состав вошли министр промышленности и энергетики Александр Климин и министр строительства, транспорта и ЖКХ Иван Гилев.

Оперативная группа работает в Яровом. Пресс-служба правительства Алтайского края.

Как сообщает официальный сайт правительства, 23 ноября члены группы проводили проверку в детском доме и краевом лечебно-реабилитационном центре. Температура в этих социальных учреждениях не превышает 20 градусов.

Также 23 ноября прошла встреча с жителями города («актив»), на которой Игорь Степаненко рассказал, какие меры будут приниматься.

Оперативная группа работает в Яровом. Пресс-служба правительства Алтайского края.

В частности главе города Яровое Виталию Самобочию поручено «разработать план проведения аварийно-восстановительных работ, внести необходимые изменения в схему теплоснабжения города, организовать эксплуатацию ТЭЦ города Яровое силами МУП „ЯТЭК“, имеющей соответствующие документы, разрешающие данный вид деятельности».

Главному управлению МЧС по Алтайскому краю опергруппа рекомендовала максимально быстро «организовать проведение комплекса мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в местах массового пребывания людей и в жилом секторе, мониторинг температурных режимов объектов социальной структуры и жилых помещений города и передачу результатов мониторинга заинтересованным органам».

Оперативная группа работает в Яровом. Пресс-служба правительства Алтайского края.

Краевой минтранс взял на себя обязательство по своевременной доставке качественного угля на ТЭЦ.

Все расходы по ликвидации ЧС в Яровом и дальнейшему прохождению в городе отопительного сезона взял на себя краевой минфин.