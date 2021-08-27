27 августа
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Происшествия

Оперировали до ночи. Стали известны подробности страшного ЧП, в котором погиб ребенок

В Ярославле трехлетняя девочка скончалась после того, как ее зажало в дверях автобуса. Об этом сообщила представитель департамента здравоохранения области. Спасти ребенка не удалось.

Ребенок.
Ребенок.
unsplash.com

Мэрия Ярославля сообщила, что инцидент произошел накануне днем на остановке «Улица Елены Колесовой».

«При выходе из автобуса произошло зажатие ребенка в дверях. В результате пострадала девочка 2018 года рождения, которая была госпитализирована в реанимационное отделение областной детской клинической больницы», — передает РИА Новости.

Ребенка госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой. Представитель департамента здравоохранения Ярославской области сообщила, что ребенка оперировали практически до ночи.

«К сожалению, ребенок скончался. Множественные травмы, несовместимые с жизнью», — сказала собеседница.

Есть версия, что после того, как ребенка зажало, водитель, не заметив этого, начал движение от остановки, отчего девочка попала под колесо.

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