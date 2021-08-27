Оперировали до ночи. Стали известны подробности страшного ЧП, в котором погиб ребенок

Мэрия Ярославля сообщила, что инцидент произошел накануне днем на остановке «Улица Елены Колесовой».
«При выходе из автобуса произошло зажатие ребенка в дверях. В результате пострадала девочка 2018 года рождения, которая была госпитализирована в реанимационное отделение областной детской клинической больницы», — передает РИА Новости.
Ребенка госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой. Представитель департамента здравоохранения Ярославской области сообщила, что ребенка оперировали практически до ночи.
«К сожалению, ребенок скончался. Множественные травмы, несовместимые с жизнью», — сказала собеседница.
Есть версия, что после того, как ребенка зажало, водитель, не заметив этого, начал движение от остановки, отчего девочка попала под колесо.