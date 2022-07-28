28 июля
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Происшествия

Опытных альпинистов нашли мертвыми на второй по высоте горе в мире К2

Австралийский и канадский альпинист были найдены мертвыми на второй по высоте горе в мире К2 в Пакистане.

Альпинисты и очень много снега.
Альпинисты и очень много снега.
СС0

Они пропали без вести на прошлой неделе во время спуска из лагеря 2 в лагерь 1, пишет The Guardian.

Найденные тела идентифицированы как австралийский альпинист Мэтью Икин, и канадский альпинист Ричарда Картье.

Икин из Сиднея был в экспедиции вместе с Картье и другим канадцем Джастином Дубе-Фахми. Мэтью Икин ранее работал налоговым юристом. Картье был врачом паллиативной помощи из Квебека, пишет Газета.Ru.

Картье считался одним из лучших и самых опытных альпинистов в Канаде поэтому многие люди «шокированы, узнав, что он и его напарник сорвались и погибли».

Икин был опытным альпинистом, который уже ранее поднимался на К2 в Пакистане, где расположены пять из 14 пиков высотой более 8000 метров.

Гора считается сложной для восхождения, она унесла жизни по меньшей мере трех человек за последние недели.

В 2010 году барнаульский путешественник покорил одну из семи самых высоких вершин Земли.

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