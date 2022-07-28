Опытных альпинистов нашли мертвыми на второй по высоте горе в мире К2

Они пропали без вести на прошлой неделе во время спуска из лагеря 2 в лагерь 1, пишет The Guardian.
Найденные тела идентифицированы как австралийский альпинист Мэтью Икин, и канадский альпинист Ричарда Картье.
Икин из Сиднея был в экспедиции вместе с Картье и другим канадцем Джастином Дубе-Фахми. Мэтью Икин ранее работал налоговым юристом. Картье был врачом паллиативной помощи из Квебека, пишет Газета.Ru.
Картье считался одним из лучших и самых опытных альпинистов в Канаде поэтому многие люди «шокированы, узнав, что он и его напарник сорвались и погибли».
Икин был опытным альпинистом, который уже ранее поднимался на К2 в Пакистане, где расположены пять из 14 пиков высотой более 8000 метров.
Гора считается сложной для восхождения, она унесла жизни по меньшей мере трех человек за последние недели.
В 2010 году барнаульский путешественник покорил одну из семи самых высоких вершин Земли.