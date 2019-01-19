Оппозиционер назвал Россию страной 145 миллионов дураков

Оппозиционный политик Геннадий Гудков считает, что в Магнитогорске был теракт, а не взрыв газа. К такому выводу он пришел после прочтения расследования гражданских журналистов. И то, что россиянам об этом не говорят, выдает отношение властей как к стаду баранов, 145 миллионам дураков. Его слова приводит «Эко Москвы».