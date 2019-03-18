Суд оправдал троих из шести обвиняемых по делу о гибели 14 детей в Карелии

Инструктор лагеря Валерий Круподерщиков оправдан по 238 статье УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), однако признан виновным по 125 статье УК РФ (оставление в опасности). Суд назначил ему наказание в виде восьми месяцев лишения свободы в колонии-поселении, но освободил Круподерщикова из-за истечения срока давности.
Также суд оправдал врио руководителя управления Роспотребнадзора Карелии Людмилу Котович, бывшего инструктора парк-отеля «Сямозеро» Павла Ильина и экс-руководителя управления Роспотребнадзора по Карелии Анатолия Коваленко в связи с отсутствием состава преступления.
Также суд удовлетворил иски о компенсации морального вреда пострадавшим по делу к Решетовой, Виноградову и Круподерщикову.
Двоих детей Решетовой суд постановил передать органам опеки. Оправданные Котович, Ильин и Коваленко имеют право на реабилитацию.
Прокуратура Карелии будет обжаловать этот приговор.
Напомним, трагедия на карельском озере Сямозеро произошла в июне 2016 года, когда из оздоровительного лагеря в поход по водоему на лодках отправились 47 детей и четверо сопровождающих взрослых. Во время шторма лодки перевернулись, погибли 14 детей.