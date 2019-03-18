Суд оправдал троих из шести обвиняемых по делу о гибели 14 детей в Карелии

18 марта Петрозаводский городской суд вынес приговор шестерым обвиняемым в гибели 14 детей на Сямозере в Карелии в 2016 году. Экс-директор детского лагеря Елена Решетова и ее бывший заместитель Вадим Виноградов получили 9,5 лет колонии общего режима, сообщает «Интерфакс».

Инструктор лагеря Валерий Круподерщиков оправдан по 238 статье УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), однако признан виновным по 125 статье УК РФ (оставление в опасности). Суд назначил ему наказание в виде восьми месяцев лишения свободы в колонии-поселении, но освободил Круподерщикова из-за истечения срока давности.

Также суд оправдал врио руководителя управления Роспотребнадзора Карелии Людмилу Котович, бывшего инструктора парк-отеля «Сямозеро» Павла Ильина и экс-руководителя управления Роспотребнадзора по Карелии Анатолия Коваленко в связи с отсутствием состава преступления.

Также суд удовлетворил иски о компенсации морального вреда пострадавшим по делу к Решетовой, Виноградову и Круподерщикову.

Двоих детей Решетовой суд постановил передать органам опеки. Оправданные Котович, Ильин и Коваленко имеют право на реабилитацию.

Прокуратура Карелии будет обжаловать этот приговор.

Напомним, трагедия на карельском озере Сямозеро произошла в июне 2016 года, когда из оздоровительного лагеря в поход по водоему на лодках отправились 47 детей и четверо сопровождающих взрослых. Во время шторма лодки перевернулись, погибли 14 детей.