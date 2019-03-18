Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
18 марта -6°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

Суд оправдал троих из шести обвиняемых по делу о гибели 14 детей в Карелии

18 марта Петрозаводский городской суд вынес приговор шестерым обвиняемым в гибели 14 детей на Сямозере в Карелии в 2016 году. Экс-директор детского лагеря Елена Решетова и ее бывший заместитель Вадим Виноградов получили 9,5 лет колонии общего режима, сообщает «Интерфакс».

Сямозеро, Карелия.
Сямозеро, Карелия.
Semenov.m7 в wikimedia.org

Инструктор лагеря Валерий Круподерщиков оправдан по 238 статье УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), однако признан виновным по 125 статье УК РФ (оставление в опасности). Суд назначил ему наказание в виде восьми месяцев лишения свободы в колонии-поселении, но освободил Круподерщикова из-за истечения срока давности.

Также суд оправдал врио руководителя управления Роспотребнадзора Карелии Людмилу Котович, бывшего инструктора парк-отеля «Сямозеро» Павла Ильина и экс-руководителя управления Роспотребнадзора по Карелии Анатолия Коваленко в связи с отсутствием состава преступления.

Также суд удовлетворил иски о компенсации морального вреда пострадавшим по делу к Решетовой, Виноградову и Круподерщикову.

Двоих детей Решетовой суд постановил передать органам опеки. Оправданные Котович, Ильин и Коваленко имеют право на реабилитацию.

Прокуратура Карелии будет обжаловать этот приговор.

Напомним, трагедия на карельском озере Сямозеро произошла в июне 2016 года, когда из оздоровительного лагеря в поход по водоему на лодках отправились 47 детей и четверо сопровождающих взрослых. Во время шторма лодки перевернулись, погибли 14 детей.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость