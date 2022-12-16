16 декабря
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Происшествия

Опрокинулся автобус с вахтовиками, погибли семь человек и еще 23 пострадали

Автобус с вахтовиками съехал в кювет и перевернулся на 178-м километре автодороги Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре, сообщает региональное МЧС.

Автобус съехал в кювет.
Автобус съехал в кювет.
ГУ МЧС по Хабаровскому краю.

Семь человек погибли и еще 23 получили различные травмы. Пострадавших доставили в Троицкую ЦРБ. Раненых, которых можно перевозить, отправят в Хабаровск, сообщает администрация региона.

На месте работают МЧС, медики и Госавтоинспекция. Также к месту происшествия вылетел вертолет Ми-8 с психологами, врачами центра медицины катастроф и представителями комитета регионального правительства по гражданской обороне.

Семьям погибших окажут финансовую помощь — им выплатят по 1 млн рублей из краевого резервного фонда, а пострадавшим — до 500 тыс. рублей. Кроме того, помочь собирается и компания «амур Минералс», которая выполняла рейс.

«Мы сотрудничаем с правоохранительными органами для установления обстоятельств произошедшего. Семьям пострадавших и погибших будет оказана помощь», — прокомментировал ситуацию гендиректор организации Александр Батаев.

В региональном следкоме возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее автобус протащил сбитого пешехода несколько метров в Бийске.

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