23 марта
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Происшествия

Опубликован полный список горячих линий в связи с терактом в «Крокус Сити Холле»

После теракта в «Крокус Сити Холле» работают несколько телефонов горячих линий.

Мужчина с телефоном.
Мужчина с телефоном.
СС0

По ним можно узнать, где и в каком состоянии находятся пострадавшие в результате атаки родственники, а также получить психологическую помощь, пишут "Известия".

Горячая линия департамента здравоохранения.

+7 (499) 251-45-03

Горячая линия министерства здравоохранения Московской области.

+7 (498) 602-03-01, +7 (498) 602-03-03

Горячая линия МЧС.

+7 (800) 775-17-17

Горячая линия центра экстренной психологической помощи МЧС России.

+7 (495) 989-50-50

Поступление больных и пострадавших в больницы Москвы за сутки.

+7 (495) 621-43-31

Поступление больных и пострадавших в больницы Москвы за предыдущие дни.

+7 (495) 621-78-87

Поиск пострадавшего по больницам Москвы.

+7 (495) 624-31-52

Бюро регистрации несчастных случаев Московского региона.

+7 (495) 688-22-52

Единый справочный телефон (Москва).

+7 (495) 777-77-77

Что произошло

Накануне вечером несколько террористов ворвались в зал подмосковного «Крокус Сити Холла» через партер, открыли огонь и начали бросали зажигательные шашки. Начался сильнейший пожар. Это произошло перед концертом группы «Пикник».

Предварительно установлено, что погибших в результате теракта более 60 человек, говорится в сообщении СКР. Число жертв может увеличиться. Пострадали более 140 человек.

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