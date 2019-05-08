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Происшествия

Опубликована последняя переписка бортпроводника сгоревшего Superjet с девушкой

Перед гибелью бортпроводник Максим Моисеев, который работал на борту сгоревшего Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот», писал своей девушке. Парень уверял ее, что с ним «все хорошо».

ЧП в Шереметьево.
ЧП в Шереметьево.
www.instagram.com/tyz_1_

«Летим к шарику <на авиационном сленге Шереметьево — прим. ред.>. Со мной все хорошо, не волнуйся», — говорится в последних сообщениях Моисеева, опубликованных telegram-каналом Baza.

«Развернулись? Где летите? Почему у тебя сеть есть? Номер рейса дай», — написала девушка в ответ Максиму.

После этого он успел отправить еще одно короткое сообщение: «Люблю тебя».

Судя по времени отправленного сообщения — 18:24 — в этот момент лайнер уже шел на резкое снижение. В 18:30 самолет аварийно приземлится, подломятся стойки шасси, они повредят баки с горючим и лайнер загорится.

ЧП с самолетом «Аэрофлота» Sukhoi Superjet 100 произошло 5 мая. В лайнер, выполнявший рейс Москва — Мурманск, попала молния. Пилоты сообщили диспетчерам о проблемах со связью и бортовой автоматикой, пишет ura.ru.

Экипаж принял решение возвращаться в Шереметьево, где при жесткой посадке самолет загорелся.

На борту находились 78 человек, погиб 41 человек, в том числе бортпроводник Максим Моисеев.

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