Опубликованы последние слова погибшего 50 лет назад члена экипажа «Союза-11»

Опубликованы последние слова члена экипажа космического корабля «Союз-11» Владислава Волкова, погибшего полвека назад, 30 июня 1971 года при возвращении с орбитальной станции «Салют» на Землю, говорится в рассекреченных документах на сайте « Роскосмоса ».

Последнее, что услышали от космонавтов с Земли, было шутливое пожелание Волкова: «Завтра встретимся, готовьте коньяк».

Из расшифровки переговоров следует, что Волков (позывной «Янтарь-2»), а также находившиеся с ним Георгий Добровольский («Янтарь-1») и Виктор Пацаев («Янтарь-3») закрыли люки, доложили обстановку и сверили время. При этом измерительный пункт «Заря» сообщал о физическом состоянии членов экипажа.

Что произошло

Планировалось, что «Союз-11» приземлится 30 июня в 02:18 примерно в 100 км от города Джезказган в Казахстане. В момент отделения спускаемого аппарата от приборного и орбитального отсеков на высоте около 150 км радиосвязь с космонавтами прервалась.

На высоте около 100 км произошла разгерметизация космического корабля, космонавты пытались устранить поломку, однако потеряли сознание.

Причиной катастрофы стал открывшийся вентиляционный клапан в спускаемом аппарате. Давление внутри космического корабля упало, и космонавты погибли.

Аппарат с космонавтами вошел в плотные слои атмосферы, сработала парашютная система и включились двигатели мягкой посадки, пишет Lenta.ru.

Вселенная. Космос. СС0

Прибывшая к месту приземления поисковая группа обнаружила лежащих в креслах космонавтов без признаков жизни. Причиной смерти космонавтов стала «взрывная декомпрессия».

Награждены посмертно

Это трагическое происшествие стало самым крупным в истории отечественной космонавтики. Погибшие члены экипажа посмертно награждены званиями Героя Советского Союза.

Некрополь

Похороны космонавтов транслировались в прямом эфире Центрального телевидения 2 июля. Урны с прахом космонавтов находятся в некрополе у Кремлевской стены.

Территория у стены между Никольской и Спасской башнями, выходящая на северную часть Красной площади, использовалась для захоронений и служит колумбарием для урн с прахом.

Ежегодно космонавты, работники ракетно-космической отрасли и люди, непричастные к космонавтике, вспоминают трагическую дату.