Опубликовано фото военного вертолета, упавшего на оживленную улицу в Стамбуле

Жертвами аварии стали четверо военных, еще один получил ранения.
BREAKING: Turkish military helicopter crashes in a residential area of Istanbul, 3 soldiers killed and one wounded. pic.twitter.com/RkDQSboLpa— News_Executive (@News_Executive) 26 ноября 2018 г.
Крушение произошло во время тренировочного полета вертолета в районе Санджактепе, где располагается военная база, пишет polit.ru.
Воздушное судно столкнулось с крышей здания, сообщает Daily Sabah. Причиной аварии, по предварительной информации, стала техническая неисправность, возникшая перед посадкой.