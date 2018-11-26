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Опубликовано фото военного вертолета, упавшего на оживленную улицу в Стамбуле

В Стамбуле потерпел крушение турецкий военный вертолет — он упал прямо на оживленную улицу города между жилыми домами, сообщает Hurriyet.

Стамбул.
Стамбул.
СС0

Жертвами аварии стали четверо военных, еще один получил ранения.

Крушение произошло во время тренировочного полета вертолета в районе Санджактепе, где располагается военная база, пишет polit.ru.

Воздушное судно столкнулось с крышей здания, сообщает Daily Sabah. Причиной аварии, по предварительной информации, стала техническая неисправность, возникшая перед посадкой.

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