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Происшествия

Опубликовано видео ДТП в Барнауле с опрокидыванием автомобиля на крышу

Иномарка перевернулась на крышу в результате аварии на Павловском тракте в Барнауле 29 августа. Видео с моментом ДТП опубликовано в сообществе «В Курсе 22» в социальной сети «В Контакте».

ДТП на Павловском тракте в Барнауле 29 августа
ДТП на Павловском тракте в Барнауле 29 августа
"В Курсе 22"

Авария произошла в районе контрольно-пропускного пункта. По словам очевидцев, есть пострадавшие.

На кадрах видно, что один из автомобилей снизил скорость и попытался осуществить разворот. Идущий сзади автомобиль не успевал вовремя затормозить и начал уходить от столкновения на встречную полосу, но именно туда и двигалось первое транспортное средство. Получив мощный удар в боковую часть, иномарка опрокинулась на крышу.

Ранее сообщалось, что на Софийской овощебазе в Санкт-Петербурге произошла смертельная авария с тремя погибшими.

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