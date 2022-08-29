Опубликовано видео ДТП в Барнауле с опрокидыванием автомобиля на крышу

Авария произошла в районе контрольно-пропускного пункта. По словам очевидцев, есть пострадавшие.
На кадрах видно, что один из автомобилей снизил скорость и попытался осуществить разворот. Идущий сзади автомобиль не успевал вовремя затормозить и начал уходить от столкновения на встречную полосу, но именно туда и двигалось первое транспортное средство. Получив мощный удар в боковую часть, иномарка опрокинулась на крышу.
Ранее сообщалось, что на Софийской овощебазе в Санкт-Петербурге произошла смертельная авария с тремя погибшими.