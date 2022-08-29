В Барнауле в центре города жестко столкнулись две легковушки

В Барнауле около 12:30 на пересечении пр. Красноармейского и ул. Никитина произошло ДТП. Очевидцем аварии стал корреспондент altapress.ru.

Два автомобиля столкнулись на пересечении пр. Красноармейского и ул. Никитина. Бежевая легковушка Daewoo Nexia пыталась проехать через оживленное движение, но в нее врезался Citroen.

В результате аварии у Daewoo Nexia из-за повреждений заглох двигатель, вмялось правое крыло, сильно повредилась передняя дверь и выбились стекла.

Черная легковушка отделалась вмятинами на капоте.

О пострадавших неизвестно, у Citroen сработала подушка безопасности. К моменту написания новости сотрудники ДПС еще не приехали.

Ранее в Барнауле мотоцикл влетел в иномарку.