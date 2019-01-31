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Опубликовано видео изъятых золотых слитков, сабель у семьи арестованного сенатора

У семьи сенатора Арашукова изъяли золотые слитки, коллекционное оружие и валюту. Ролик с раритетными саблями в позолоченных ножнах опубликовал телеканал «360».

Золотые слитки.
Золотые слитки.
СС0

На кадрах просматриваются различные медали, награды, кредитные карточки и наличные в долларах. Сообщается, что лишь малая часть того, что удалось обнаружить во время обысков.

Арестованного сенатора обвиняют в убийствах, давлении на свидетелей и участии в преступной группировке. Также был задержан отец сенатора Рауль Арашуков. По данным следствия, он подозревается в хищении 30 млрд рублей у «Газпрома».

В СКР заявляют, что Арашуковы задержаны в рамках декриминализации Карачаево-Черкесии.

Рауф Арашуков 30 января был лишен неприкосновенности и задержан в зале заседаний Совета Федерации, пишет znak.com. Ему предъявлено обвинение по трем статьям УК РФ. Басманный суд арестовал сенатора на два месяца. В этот же день по подозрению в организации ОПГ и хищениях газа был арестован советник гендиректора ОАО «Газпром межрегионгаз» Рауль Арашуков.

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