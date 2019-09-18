Опубликовано видео, как американец протаранил небоскреб президента США Trump Plaza

В Нью-Рошелле (штат Нью-Йорк) Mercedes пробил стеклянные входные двери в 42-этажном жилом доме Trump Plaza и въехал в холл. Пострадали несколько человек, сообщили CBS News в полиции.

После того, как машина остановилась, водитель из нее вышел и молча сел на диван, сообщает « ».

Damaged car being removed from Trump Plaza New Rochelle. Totaled, obviously. pic.twitter.com/jZx3QylX1u — Tony Aiello (@AielloTV) September 18, 2019

В полиции заявили, что считают ДТП непредумышленным.

О башне

В башне Trump Plaza 42 этажа, ее высота — 133 метра, это самое высокое здание в округе Уэстчестер, пишет mail.ru.

Башню Trump Plaza построили в 2007 году. Застройщиком стала Cappelli Enterprises, которая выполнила несколько девелоперских проектов для Trump Organization. На первых двух этажах здания находятся магазины, выше расположены дорогие квартиры.