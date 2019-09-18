Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
18 сентября
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

Опубликовано видео, как американец протаранил небоскреб президента США Trump Plaza

В Нью-Рошелле (штат Нью-Йорк) Mercedes пробил стеклянные входные двери в 42-этажном жилом доме Trump Plaza и въехал в холл. Пострадали несколько человек, сообщили CBS News в полиции.

Дональд Трамп.
Дональд Трамп.
donaldjtrump.com

После того, как машина остановилась, водитель из нее вышел и молча сел на диван, сообщает «Интерфакс».

В полиции заявили, что считают ДТП непредумышленным.

О башне

В башне Trump Plaza 42 этажа, ее высота — 133 метра, это самое высокое здание в округе Уэстчестер, пишет mail.ru.

Башню Trump Plaza построили в 2007 году. Застройщиком стала Cappelli Enterprises, которая выполнила несколько девелоперских проектов для Trump Organization. На первых двух этажах здания находятся магазины, выше расположены дорогие квартиры.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость