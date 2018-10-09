Опубликовано фото и видео, как автомобильный мост упал на поезд в Свободном Амурской области

9 октября утром два пролета виадука обрушились на железнодорожное полотно Забайкальской железной дороги. В это время по нему ехал грузовой состав. ЧП произошло в городе городе Свободном Амурской области.

В момент обрушения по мосту ехал самосвал. Пострадал водитель грузовика, пишет «Амурская правда». Очевидцы сообщают, что водителя достали из салона, у него сломана нога.

Из-за обрушения моста в городе введен режим ЧС.

На месте происшествия работают все экстренные службы города. Обрушившиеся плиты убирают с железнодорожного полотна, чтобы восстановить движение.

Обрушение автомобильного моста в Приамаурье. Непростой Свободный в vk.com/notsvb

По некоторым данным, на железобетонном переходе есть трещины. На месте работают психологи МЧС. В ликвидации последствий происшествия задействованы 81 человек и 21 единица техники.

Мост соединял две части города.

Землетрясение

Местные жители, дома которых находятся рядом с виадуком, утром почувствовали толчки, словно от землетрясения. Стены в доме затряслись. Люди выбегали на улицу, испугавшись «подземных толчков», которые оказались обрушением автомобильного моста.

Расписание пассажирских поездов

Происшествие в Свободном не повлияло на движение пассажирских поездов. По расписанию они прибывают на станцию позже.