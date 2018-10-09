Опубликовано фото и видео, как автомобильный мост упал на поезд в Свободном Амурской области

В момент обрушения по мосту ехал самосвал. Пострадал водитель грузовика, пишет «Амурская правда». Очевидцы сообщают, что водителя достали из салона, у него сломана нога.
Из-за обрушения моста в городе введен режим ЧС.
На месте происшествия работают все экстренные службы города. Обрушившиеся плиты убирают с железнодорожного полотна, чтобы восстановить движение.
По некоторым данным, на железобетонном переходе есть трещины. На месте работают психологи МЧС. В ликвидации последствий происшествия задействованы 81 человек и 21 единица техники.
Мост соединял две части города.
Землетрясение
Местные жители, дома которых находятся рядом с виадуком, утром почувствовали толчки, словно от землетрясения. Стены в доме затряслись. Люди выбегали на улицу, испугавшись «подземных толчков», которые оказались обрушением автомобильного моста.
Расписание пассажирских поездов
Происшествие в Свободном не повлияло на движение пассажирских поездов. По расписанию они прибывают на станцию позже.