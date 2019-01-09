Опубликовано видео, как горят 4 тысячи автомобилей на дрейфующем корабле в Тихом океане

На борту находился 21 член экипажа, 16 из них спасли, четверых обнаружили в воде без признаков жизни, один человек пропал. В концерне Nissan подтвердили, что судно перевозило 3,5 тысячи автомобилей этой марки.
На корабле было еще более 300 легковых машин и строительной техники. У компании нет информации о состоянии груза. Представители автоконцерна опасаются за жизнь моряков и спасателей, пишет Lenta.ru.
Причины пожара остаются неизвестными. Корабль до сих пор горит и дрейфует по течению без экипажа. Судно сняли на видео с вертолета.