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Происшествия
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Опубликовано видео, как горят 4 тысячи автомобилей на дрейфующем корабле в Тихом океане

В Тихом океане на 198-метровом судне Sincerity Ace произошел пожар во время перевозки машин из Японии на Гавайи. На борту корабля находились 3,8 тысячи автомобилей.

Море. Волна.
Море. Волна.
СС0

На борту находился 21 член экипажа, 16 из них спасли, четверых обнаружили в воде без признаков жизни, один человек пропал. В концерне Nissan подтвердили, что судно перевозило 3,5 тысячи автомобилей этой марки.

На корабле было еще более 300 легковых машин и строительной техники. У компании нет информации о состоянии груза. Представители автоконцерна опасаются за жизнь моряков и спасателей, пишет Lenta.ru.

Причины пожара остаются неизвестными. Корабль до сих пор горит и дрейфует по течению без экипажа. Судно сняли на видео с вертолета.

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