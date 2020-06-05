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Происшествия

Опубликовано видео, как мощным оползнем унесло в море часть норвежского поселка

Мощный оползень на севере Норвегии смыл в море несколько домов, сообщает Forbes.

Море. Волны.
Море. Волны.
СС0

В море унесло кусок земли размером 650 на 160 метров.

Всего пострадали восемь домов, жильцов эвакуировали.

Вместе с домами в море унесло пса, пишет polit.ru. Спасатели вытащили его с помощью вертолета.

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