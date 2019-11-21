Опубликовано видео, как ракету-корабль Илона Маска разорвало во время испытаний

«У первого полноразмерного прототипа Starship оторвало верхнюю часть. Испытания на герметичность сделанного из нержавейки Starship Mk1 прошли с отклонением от нормы <…> недалеко от Бока-Чика в Южном Техасе», — уточняется в публикации.

Верхушка ракеты оторвалась от ее нижней части и через несколько секунд упала на землю недалеко от испытательной установки, сообщает .

Илон Маск уже заявил, что компания не будет ремонтировать прототип, так как он был нужен только для отработки некоторых технологий. SpaceX планирует перейти сразу к созданию более продвинутых версий ракеты.

В компании NASAspaceflight заявили, что целью нынешнего испытания стало максимальное повышение давления в системах, поэтому для компании SpaceX такой результат не стал неожиданностью, пишет govoritmoskva.ru.

О корабле

Многоразовый корабль Starship предназначен для полетов на Луну, Марс и других межпланетных миссий, также он будет выполнять роль второй ступени сверхтяжелой ракеты-носителя BFR, над которой работает SpaceX.

Прототип Starship Mk1 представили в конце сентября. Тогда же уточнили, что ракету можно будет использовать не только для пилотируемых миссий, но и для выведения спутников на околоземную орбиту и доставки научного оборудования к Луне.