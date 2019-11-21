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Происшествия

Опубликовано видео, как ракету-корабль Илона Маска разорвало во время испытаний

Прототип космического корабля компании SpaceX Илона Маска лопнул во время испытаний, сообщил специализированный инернет-ресурс space.com.

Взрыв опытной ракеты Илона Маска.
Взрыв опытной ракеты Илона Маска.
Стоп-кадр YouTube.

«У первого полноразмерного прототипа Starship оторвало верхнюю часть. Испытания на герметичность сделанного из нержавейки Starship Mk1 прошли с отклонением от нормы <…> недалеко от Бока-Чика в Южном Техасе», — уточняется в публикации.

Верхушка ракеты оторвалась от ее нижней части и через несколько секунд упала на землю недалеко от испытательной установки, сообщает РИА Новости.

Илон Маск уже заявил, что компания не будет ремонтировать прототип, так как он был нужен только для отработки некоторых технологий. SpaceX планирует перейти сразу к созданию более продвинутых версий ракеты.

В компании NASAspaceflight заявили, что целью нынешнего испытания стало максимальное повышение давления в системах, поэтому для компании SpaceX такой результат не стал неожиданностью, пишет govoritmoskva.ru.

О корабле

Многоразовый корабль Starship предназначен для полетов на Луну, Марс и других межпланетных миссий, также он будет выполнять роль второй ступени сверхтяжелой ракеты-носителя BFR, над которой работает SpaceX.

Прототип Starship Mk1 представили в конце сентября. Тогда же уточнили, что ракету можно будет использовать не только для пилотируемых миссий, но и для выведения спутников на околоземную орбиту и доставки научного оборудования к Луне.

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