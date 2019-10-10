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Происшествия

Опубликовано видео, как ударный «летающий танк» снес трибуны на военном параде

Ударный вертолет Ми-35П на военном параде в Индонезии продемонстрировал свою разрушительную мощь не совсем обычным способом.

Вертолеты.
Вертолеты.
kremlin.ru

В сети появилось видео, запечатлевшее момент пролета «тридцать пятого» над трибуной. Рядом с ней, чеканя шаг, проходили военнослужащие. Но что-то пошло не по плану.

По всей вероятности, винтокрылая машина опустилась ниже, чем предполагалось, и набегающие от винтов воздушные потоки стали сносить закрепленные временные сооружения, поднимая большие облака пыли.

Можно только представить, что почувствовали участники и приглашенные на это мероприятие, пишет «Российская газета». Судя по информации в сети, никто серьезно не пострадал.

Вертолеты Ми-35П состоят на вооружении армейской авиации Индонезии с начала 2000-х годов. Они являются экспортными версиями «пушечных» Ми-24 и вооружены двухствольными 30-мм орудиями ГШ-30К. Также могут устанавливаться 8 противотанковых управляемых ракет комплекса «Штурм-В», блоки с реактивными снарядами и бомбы, пишет mail.ru.

На вертолете установлено два двигателя мощностью по 2225 л.с. каждый. Диаметр главного винта -17,30 м. Взлетный вес — 11500 кг. Максимальная скорость — 320 км/ч. Потолок — до 4500 м. Боевая дальность — 450 км. Экипаж -2 человека.

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