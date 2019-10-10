Опубликовано видео, как ударный «летающий танк» снес трибуны на военном параде

В сети появилось видео, запечатлевшее момент пролета «тридцать пятого» над трибуной. Рядом с ней, чеканя шаг, проходили военнослужащие. Но что-то пошло не по плану.
По всей вероятности, винтокрылая машина опустилась ниже, чем предполагалось, и набегающие от винтов воздушные потоки стали сносить закрепленные временные сооружения, поднимая большие облака пыли.
(#Indonesian Army #TNIAD Mi-35P during #TNI 74th anniversary parade in, allegedly, Natuna, Riau Islands)@200_zoka @Chopsyturvey @VinodDX9 @saptak__mondal @peterpobjecky @SEEKINGTHETRU17 @PutinDaGreat1 @johnhand9 @jiks @Russ_Warrior @ConflictTeam pic.twitter.com/eXij3HHCqn— Sukhoi Su-57 frazor???????????????? (@I30mki) 8 октября 2019 г.
Можно только представить, что почувствовали участники и приглашенные на это мероприятие, пишет «Российская газета». Судя по информации в сети, никто серьезно не пострадал.
Вертолеты Ми-35П состоят на вооружении армейской авиации Индонезии с начала 2000-х годов. Они являются экспортными версиями «пушечных» Ми-24 и вооружены двухствольными 30-мм орудиями ГШ-30К. Также могут устанавливаться 8 противотанковых управляемых ракет комплекса «Штурм-В», блоки с реактивными снарядами и бомбы, пишет mail.ru.
На вертолете установлено два двигателя мощностью по 2225 л.с. каждый. Диаметр главного винта -17,30 м. Взлетный вес — 11500 кг. Максимальная скорость — 320 км/ч. Потолок — до 4500 м. Боевая дальность — 450 км. Экипаж -2 человека.