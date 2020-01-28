Опубликовано видео, как в Сибири сошли с рельсов 30 вагонов

27 января в 13:22 по местному времени у станции Мегет сошли с рельсов 30 вагонов грузового поезда с углем.
Пострадавших нет.
На место выехали восстановительные поезда из Иркутска, Нижнеудинска, Слюдянки и Зимы. Угроза экологической ситуации нет, говорится в сообщении регионального МЧС.
Актуальную информацию о движении поездов можно получить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» (вкладка «Фактическое движение поездов»).
Работает оперативный штаб по ликвидации последствий происшествия.
О причинах произошедшего пока не сообщается.