Опубликовано видео, как в Сибири сошли с рельсов 30 вагонов

ЧП на железной дороге в Иркутской области.

27 января в 13:22 по местному времени у станции Мегет сошли с рельсов 30 вагонов грузового поезда с углем.

Пострадавших нет.

На место выехали восстановительные поезда из Иркутска, Нижнеудинска, Слюдянки и Зимы. Угроза экологической ситуации нет, говорится в сообщении регионального МЧС.

Актуальную информацию о движении поездов можно получить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» (вкладка «Фактическое движение поездов»).

Работает оперативный штаб по ликвидации последствий происшествия.

О причинах произошедшего пока не сообщается.