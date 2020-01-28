Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
28 января -4°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

Опубликовано видео, как в Сибири сошли с рельсов 30 вагонов

В Иркутской области произошла крупная железнодорожная авария.

ЧП на железной дороге в Иркутской области.
ЧП на железной дороге в Иркутской области.
38.mchs.gov.ru

27 января в 13:22 по местному времени у станции Мегет сошли с рельсов 30 вагонов грузового поезда с углем.

Пострадавших нет.

На место выехали восстановительные поезда из Иркутска, Нижнеудинска, Слюдянки и Зимы. Угроза экологической ситуации нет, говорится в сообщении регионального МЧС.

Актуальную информацию о движении поездов можно получить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» (вкладка «Фактическое движение поездов»).

Работает оперативный штаб по ликвидации последствий происшествия.

О причинах произошедшего пока не сообщается.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость