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Происшествия

Опубликовано видео, как во время патриотической акции затонула бронемашина в Керченском проливе

В Керченском проливе на патриотической акции «Керченский десант» утонула бронемашина БРДМ-2, сообщает РИА Новости.

Бронемашина тонет в Керченском проливе.
Бронемашина тонет в Керченском проливе.
Стоп-кадр YouTube

Экипаж успели эвакуировать катером, пишет «Интерфакс».

Бронемашина утонула на большой глубине из-за течения и ветра, заявил пресс-секретарь организаторов акции Андрей Коннов.

«Вода начала поступать в БРДМ-2, штатные системы спасения автомобиля работали, о чем можно судить по видео с места событий, и выкачивали воду. Однако она поступала слишком быстро. Благодаря оперативным действиям МЧС удалось быстро эвакуировать весь экипаж в количестве пяти человек, угрозы жизни людей не было, потому что рядом находился катер», — сказал Коннов.

Помпы не смогли справиться с затекающей через борта водой.

Бронемашина пошла на дно, достать ее не удалось, пишет polit.ru.

«А почему тогда две другие БРДМ не утонули? Ветер и волны набросились только на первую?», «Поясните, как БРДМ может затонуть от волн? Это же не лодка плоскодонка!», «Сколько можно гноить Черное море ржавым вторсырьем? Начальству наложить штраф и приказ поднять эту утиль со дна», «И кому нужны такие вот патриотические акции по „высадке десанта“ на допотопных корытах? Что и кому хотели показать?», «Больше всего улыбнул кайт-серфер на 9-ой секунде», — отреагировали комментаторы на видео.

Мероприятие проводилось в рамках акции в честь Керченско-Эльтигенского десанта 1943 года.

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