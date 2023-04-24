Опубликовано видео, как водитель жестко сбил электросамокатчика на пешеходном переходе

На кадрах видно, как молодой человек на электросамокате пытается проскочить перекресток. В этот момент его сбивает машина. От удара парня подбрасывает на несколько метров вверх.

Молодого человека госпитализировали с диагнозами — закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, закрытый перелом голени, ссадина боковой поверхности шеи.

Молодой человек выехал на самокате на запрещающий сигнал светофора, пишет Е1 со ссылкой на отделение пропаганды ГИБДД.

Между тем каждый второй россиянин хочет ограничений для самокатчиков. 52% россиян считают, что нужны законодательные ограничения для управления электросамокатами. Против только 17%, сообщает «SuperJob» на основе опроса экономически активного население из всех округов страны.

Чаще за регулирование движения самокатов выступают женщины — 54% против 51% среди мужчин.

При этом люди от 35 до 44 лет поддерживают ограничения больше, чем более молодые или более зрелые россияне.

Выяснилось, что больше всего граждан беспокоит скорость самокатов. Часть опрошенных предлагает и вовсе запретить их движение по пешеходным зонам и тротуарам.

Кроме того, респонденты выступают за возрастной ценз 18+ и за обучение управлению с выдачей соответствующего удостоверения.