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Происшествия

Опубликовано видео, как звезду «Дома-2» избили на корпоративе

Участницу телепроекта «Дом-2» Маргариту Овсянникову — Марго — избили на корпоративе в подмосковном Серпухове.

Боксерские перчатки. Конфликт.
Боксерские перчатки. Конфликт.
СС0

Девушка танцевала у сцены, когда к ней подбежала женщина и начала бить.

«Сейчас устанавливаем личность этой женщины и планируем подавать в суд по статье 213 УК РФ за хулиганство! Так вести себя нельзя. <…> Артистка теперь работать какое-то время не сможет», — передает StarHit слова продюсера Овсянниковой Дианы Бичаровой.

«Звезда телестройки» поблагодарила очевидицу, которая сняла момент нападения на видео.

Это не первый случай, когда Овсянникова пострадала от рукоприкладства. Этим летом певицу поколотил турецкий бизнесмен, с которым Марго на тот момент крутила роман".

«Ему не понравилось видео с моим участием, сделанное в Сочи. Он решил, что я развязно себя вела, хотя ничего ужасного себе не позволила. Поднял на меня руку, точнее, ударил головой о стену. После этого я сразу уехала из Стамбула», — призналась Марго.

Ранее участница «Дома-2» признавалась, что работала в эскорт-услугах, пишет ura.ru. После расставания с молодым человеком она осталась без денег и не смогла найти работу, которая бы соответствовала ее запросам.

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